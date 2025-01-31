Єдине золото — у Горішні Плавні! Ангеліна Некрасова — чемпіонка України з боксу

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Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи № 1 з Горішніх Плавнів, Ангеліна Некрасова здобула перше місце на чемпіонаті України з боксу. Представники Полтавщини вибороли сім медалей: одне «золото», чотири «срібла» та дві «бронзи». Єдине «золото» збірної команди області здобула наша спортсменка

Чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок-молоді проводився в минулому місяці в Хмельницькому. У змаганнях, за інформацією організаторів, взяли участь 340 спортсменів віком 16-17 років із 24 регіонів України, а також Києва.

У складі збірної команди Полтавщини, до якої увійшли близько 20 спортсменів області, єдина представниця Горішніх Плавнів, вихованка тренерів ДЮСШ № 1 Олександра та Ірини Середницьких Ангеліна Некрасова виборола перше місце. Сумарно за підсумками змагань боксери Полтавщини здобули сім меда­лей: одну золоту, чотири срібних та дві бронзових. Чотири других місця посіли спортсмени з Полтави та Кременчука (три та один відповідно). Два третіх місця здобули боксери з Миргорода та Полтави.

Золоту медаль Ангеліна Некрасова виборола в новій для себе ваговій категорії 60 кг. Боксерка з Горішніх Плавнів провела чотири бої протягом п’яти днів. Свої виступи Ангеліна Некрасова розпочала з перемоги над Агатою Чумак із Дніпропетровщини, потім виграла бій в Оксани Куцій з Івано-Франківської області. Далі у вихованки ДЮСШ № 1 були два поєдинки з господарками змагань з Хмельницької області. У півфіналі наша боксерка виграла у Руслани Плахової, а у фіналі не залишила шансів Інні Нагайчук.

«Усі бої були непрості, та Ангеліна впевнено перемогла, нарощуючи перевагу від раунду до раунду. Її нервова система працювала злагоджено й вона була готова функціонально, — зазначив Олександр Середниць­кий. — Тренери задоволені її виступом. Найскладнішим та найбільш відповідальним був фінальний бій — із багаторазовою чемпіонкою з Хмельниччини, майстром спорту з боксу Інною Нагайчук. Ангеліні потрібно було здобути впевнену перемогу, щоб у суддів не залишилося питань, тож вона не надала своїй суперниці жодних шансів».

Тренер зазначив, що протягом своєї спортивної кар’єри Ангеліна Некрасова здобула звання чемпіонки України вже в чотирьох вагових категоріях. До цих змагань вона доводила свою перевагу в чемпіонатах України ще у трьох категоріях: 57 кг, 63 кг та 66 кг.