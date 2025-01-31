Правоохоронці не встановили, хто публікує матеріали на сайті «Кременчук Тудей», і хто є їх замовником — Балаєв

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За словами очільника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва, на сьогодні правоохоронці не мають «будь-яких об'єктивних даних» щодо того, хто публікував матеріали на анонімному сайті «Кременчук Тудей», яким чином це робили й «за чим замовленням». Про це він повідомив 31 січня у міській раді, відповідаючи на питання депутата Богдана Лазоренка.

— Така ситуація, на жаль, на даному етапі. Ми неодноразово заслуховували стан досудового розслідування в цьому провадженні на оперативних нарадах, і за результатами якого ми, на нашу думку, разом зі слідчими Національної поліції провели всі можливі слідчі дії для встановлення, хто саме це виконував, скеровані на публікації, які є предметом дослідження, — сказав Балаєв.

Водночас прокурор зазначив, що нині «неготовий відповісти, чи прийнято на теперішній час процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні».

Нагадаємо, з минулого року поліція Кременчука проводить розслідування щодо місцевого анонімного інформаційного ресурсу «Кременчук Today». Сайт звинувачують у дискредитації влади.

Крім того, в Автозаводському районному суді Кременчука розглядали справу родини депутата міської ради Богдана Лазоренка проти анонімного інтернет-видання «Кременчук Тудей». Заявники хотіли юридично визнати неправдивість опублікованої на сайті інформації напередодні повномасштабного вторгнення. У вересні торік відбулось фінальне засідання у цій справі. У рішенні суд задовольнив у повному обсязі прохання заявників і матеріали, опубліковані на сайті «Кременчук Тудей» 22 лютого 2022 року, у яких депутата Богдана Лазоренка та його родину називають «агентами Кремля і Путіна», визнав неправдивими.

У статті «Хто у Кременчуці є агентами Кремля і Путіна?» також згадувався й ексзаступник міського голови Геннадій Музика. Цю інформацію, за заявою колишнього чиновника, суд визнав неправдивою і такою, яка порушує честь і гідність та перешкоджає діловій репутації Музики.

Реєстратором домену «Кременчук Тудей» був нинішній директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик.