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«Це перший в історії Кременчука прецедент», — депутат Лазоренко щодо рішення суду про недостовірну інформацію на сайті «Кременчук Тудей»

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 668 Коментарів: 1

 

Суд встановив, що сплачує хостинг знеособленого вебсайту працівник Кременчуцької телерадіокомпанії із тієї банківської картки, на яку отримує заробітну плату від Кременчуцької громади

Сьогодні, 5 вересня, в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося фінальне засідання у справі родини депутата міської ради Богдана Лазоренка проти анонімного інтернет-видання «Кременчук Тудей». Заявники хочуть юридично визнати неправдивість опублікованої на сайті інформації напередодні повномасштабного вторгнення. Крім того, анонімний ресурс опублікував без дозволу заявників їхні особисті фотографії, а це — порушення немайнового права, стверджує заявник та сторона захисту у справі адвокат Руслан Лазоренко.

 

Рішення суду

На засіданні суддя Предоляк ще раз заслухала заявників та сторону захисту, а також ознайомилася з усіма наданими матеріалами справи. Вона також звернула увагу на те, що ані представники інтернет-видання, ані реєстратор домену анонімного вебсайту, а нині — директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик на засідання суду не з’явилися. Пан Лозовик, який у справі виступає свідком, заявив, що перебуває на лікарняному.

У рішенні суд задовольнив у повному обсязі прохання заявників і матеріали, опубліковані на сайті «Кременчук Тудей» 22 лютого 2022 року, у яких депутата Богдана Лазоренка та його родину називають «агентами Кремля і Путіна», визнав недостовірними.

Позовні вимоги щодо порушення немайнового права, а саме поширення на сайті особистих фотографій заявників без їхнього дозволу суд не задовольнив, оскільки, на думку суду, тут іде мова про спір про право.

Один із заявників, депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко прокоментував таке рішення:

— Судова влада встановила юридичний факт, що ця інформація є абсолютно фейковою, надуманою і не відповідає дійсності, що не менш важливо для захисту честі і гідності, ділової репутації моєї родини і мене як представника Кременчуцької територіальної громади. Втім результат в повному обсязі не задовольняє нас, оскільки суддя відмовилась задовольнити позовні вимоги в частині визнання незаконними розміщення наших фотографій. Після отримання повного тексту судового рішення ми обов’язково ознайомимося з ним і буде мати місце розгляд справи вже в апеляційній інстанції.

Також Богдан Лазоренко додав, що «це перший в історії Кременчука юридичний прецедент, який можуть використовувати люди, щоб захищати свою честь, гідність, ділову репутацію», коли мова йде про публікацію недостовірної інформації щодо них на анонімних інтернет-ресурсах.

 

Хто стоїть за анонімним інтернет-ресурсом «Кременчук Тудей»?

Після оголошення рішення суду Богдан Лазоренко розповів журналістам, що під час судового розгляду вдалося встановити особу, яка частково адмініструє, а також сплачує послуги хостингу сайту.

— Було встановлено, що особисто сплачує послуги хостингу даного сайту кременчужанин Ткаченко Віталій Олегович, який є працівником Кременчуцької телерадіокомпанії. Отже, це вже не припущення, що діяльність цього сайту тісно пов’язана з кременчуцькою міською владою. Враховуючи те, що Ткаченко є працівником комунальної телерадіокомпанії, зарплатню він свою отримує коштом платників податків. Тобто виходить, що кожен кременчужанин сплачує гроші за те, щоб працівники комунальної телерадіокомпанії, які мали б займатися висвітленням подій з міського життя і певною просвітницькою місією в умовах правового режиму воєнного стану і війни, займаються тим, що паплюжать репутацію і таким чином знищують політичних опонентів.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення Богдану Лазоренку вдалося встановити, що реєстратором домену «Кременчук Тудей» був колишній депутат Кременчуцької міськради, а нині — директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик.

Дмитро Лозовик на фото справа від Віталія Малецького

Крім того, за словами депутата, анонімне видання у своїх матеріалах публікує документи, які можуть міститися тільки у міського голови Віталія Малецького — матеріали судових справ щодо Кременчуцької гімназії № 29, інші договори та докази, які знаходиться тільки у стінах Кременчуцької міської ради.

— Я дуже сподіваюся на те, що в рамках наших наступних судових позовів, в рамках наших наступних заяв про вчинення кримінального правопорушення, ляже в основу це рішення, а процесуальний статус людей, на прізвище Лозовик і Ткаченко, зміниться зі свідків на відповідачів або ж обвинувачених, — додає наостанок Богдан Лазоренко.

Нагадаємо, у лютому цього року суд уже визнав одну зі статей інтернет-видання «Кременчук Тудей» неправдивою.

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Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук суд кременчук today рішення суду
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Коментарі: 1

1 045
Andron777:
Сьогодні, 17:33

А коли вже візьмуться за лікарів які дають лікарняні або за гроші, або по звінку зверху? От якби хоч одного лікаря притягли до відповідальності то думаю таких хитропопих лікарів стало набагато менше. 


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