«Це перший в історії Кременчука прецедент», — депутат Лазоренко щодо рішення суду про недостовірну інформацію на сайті «Кременчук Тудей»

Суд встановив, що сплачує хостинг знеособленого вебсайту працівник Кременчуцької телерадіокомпанії із тієї банківської картки, на яку отримує заробітну плату від Кременчуцької громади
Сьогодні, 5 вересня, в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося фінальне засідання у справі родини депутата міської ради Богдана Лазоренка проти анонімного інтернет-видання «Кременчук Тудей». Заявники хочуть юридично визнати неправдивість опублікованої на сайті інформації напередодні повномасштабного вторгнення. Крім того, анонімний ресурс опублікував без дозволу заявників їхні особисті фотографії, а це — порушення немайнового права, стверджує заявник та сторона захисту у справі адвокат Руслан Лазоренко.
На засіданні суддя Предоляк ще раз заслухала заявників та сторону захисту, а також ознайомилася з усіма наданими матеріалами справи. Вона також звернула увагу на те, що ані представники інтернет-видання, ані реєстратор домену анонімного вебсайту, а нині — директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик на засідання суду не з’явилися. Пан Лозовик, який у справі виступає свідком, заявив, що перебуває на лікарняному.
У рішенні суд задовольнив у повному обсязі прохання заявників і матеріали, опубліковані на сайті «Кременчук Тудей» 22 лютого 2022 року, у яких депутата Богдана Лазоренка та його родину називають «агентами Кремля і Путіна», визнав недостовірними.
Позовні вимоги щодо порушення немайнового права, а саме поширення на сайті особистих фотографій заявників без їхнього дозволу суд не задовольнив, оскільки, на думку суду, тут іде мова про спір про право.
Один із заявників, депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко прокоментував таке рішення:
Також Богдан Лазоренко додав, що «це перший в історії Кременчука юридичний прецедент, який можуть використовувати люди, щоб захищати свою честь, гідність, ділову репутацію», коли мова йде про публікацію недостовірної інформації щодо них на анонімних інтернет-ресурсах.
Після оголошення рішення суду Богдан Лазоренко розповів журналістам, що під час судового розгляду вдалося встановити особу, яка частково адмініструє, а також сплачує послуги хостингу сайту.
Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення Богдану Лазоренку вдалося встановити, що реєстратором домену «Кременчук Тудей» був колишній депутат Кременчуцької міськради, а нині — директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик.
Крім того, за словами депутата, анонімне видання у своїх матеріалах публікує документи, які можуть міститися тільки у міського голови Віталія Малецького — матеріали судових справ щодо Кременчуцької гімназії № 29, інші договори та докази, які знаходиться тільки у стінах Кременчуцької міської ради.
Нагадаємо, у лютому цього року суд уже визнав одну зі статей інтернет-видання «Кременчук Тудей» неправдивою.
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