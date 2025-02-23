У ніч на 23 лютого Україну атакували три ракети та 267 російських БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

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Українська протиповітряна оборона збила 138 російських безпілотника, ще 119 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 23 лютого (із 19.00 22-го лютого) російські війська атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим), а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в Росію.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

У Полтавській ОВА поки не повідомляли про збиття російських БпЛА над територією області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок.