Сім вихованців кременчуцького тренера Олександра Мальцева перемогли на турнірі з боксу

На ІІІ відкритому турнірі з боксу пам’яті Заслуженого тренера України Олександра Степановича Гайдая, який проходив у Кременчуці 21-22 лютого, одразу семеро юних боксерів здобули золоті медалі. Усіх їх тренує Олександр Мальцев.
Керівництво Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного на офіційній сторінці закладу у Facebook висловило подяку тренеру за його видатні успіхи у справі підготовки спортсменів та привітало усіх учасників змагань.
Чемпіонами змагань стали:
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