Сім вихованців кременчуцького тренера Олександра Мальцева перемогли на турнірі з боксу

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 117

На ІІІ відкритому турнірі з боксу пам’яті Заслуженого тренера України Олександра Степановича Гайдая, який проходив у Кременчуці 21-22 лютого, одразу семеро юних боксерів здобули золоті медалі. Усіх їх тренує Олександр Мальцев.

Керівництво Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного на офіційній сторінці закладу у Facebook висловило подяку тренеру за його видатні успіхи у справі підготовки спортсменів та привітало усіх учасників змагань.

— Дуже важкий був турнір! Але кожен з наших боксерів зайняв призове місце й довів, що тренер Олександр Мальцев — гідний. Він виховав багатьох боксерів, у тому числі і Радченко! — прокоментував підсумки виступів своїх вихованців директор ліцею Олександр Кириченко.

Чемпіонами змагань стали:

Дмитро Грабовий (40 кг);

Артем Свистун (42 кг);

Дмитро Федій (46 кг);

Владислав Кондик (48 кг);

Ілля Куфаров (63 кг);

Дмитро Богдан (66 кг);

Роман Гелуненко (75 кг).

— Молодці хлопці. Так тримати! Подяка вашому тренеру Олександру Мальцеву, - йдеться у повідомленні.