Цифри «зі стелі»: Пентагон та незалежні аналітики спростували заяву Трампа про витрачені на Україну $350 млрд

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 98

Президент США Дональд Трамп цього тижня декілька разів повторював заяву про те, що Сполучені Штати витратили 350 млрд доларів на війну в Україні. Ця цифра значно перевищує суму, зафіксовану Міністерством оборони США та міжвідомчою наглядовою групою, яка відстежує асигнування США Україні.

У Пентагоні спростували заяву Трампа про нібито надання Україні 350 млрд доларів. За даними міністерства оборони США, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України США виділили Україні приблизно 183 млрд доларів допомоги, з яких 65,9 млрд доларів витратили на військову допомогу. Ще 3,9 млрд доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні, досі залишаються невитраченими.

Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на інформацію від Пентагону та міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

— Близько 58 млрд доларів зі 183 млрд доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США. Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість, — повідомив «Голос Америки».

У виданні нагадують, що 18 лютого Дональд Трамп вперше заявив про начебто виділення США 350 млрд доларів Україні, але що Сполучені Штати нібито не отримали звітності щодо використання цих грошей. Пізніше він ще декілька разів повторював цю цифру.

«Голос Америки» звернувся до Білого дому з проханням пояснити коментарі Трампа, зокрема, надати будь-яку документацію щодо математичної невідповідності. Білий дім відповів, цитуючи коментарі президента у соцмережі Truth Social.

— Посередньо успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися, але війну, яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати, — написав Трамп.

Трамп також наголошував, що США витратили на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, і «гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають».

Кільський інститут світової економіки (німецька некомерційна організація, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні) це також спростовує і зазначає, що європейські країни — зокрема ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія — виділили на допомогу Україні близько 140 млрд доларів, тоді як США близько 120 млрд доларів, включаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

— США надали Україні приблизно на 2 млрд доларів більше, ніж Європа, у формі військової допомоги, але «європейські донори були основним джерелом загальної допомоги Україні з 2022 року, особливо коли йдеться про фінансову та гуманітарну допомогу», – йдеться в останньому звіті інституту минулого тижня.

Зазначимо, що допомога Україні становить достатньо малу частину ВВП для більшості країн. Наприклад, США, Німеччина та Великобританія мобілізували менше 0,2% свого ВВП на рік для підтримки України. А внески Франції, Італії та Іспанії становили близько 0,1% їх річного ВВП.

Трамп і Ко «виштовхують» українців зі США

Свій факт-чекінг про обсяги допомоги США і заяви Дональда Трампа оприлюднило і видання Deutsche Welle. Перевірка фактів також спростувала слова Трампа про 350 млрд доларів для України. За даними робочої групи з нагляду за Україною при уряді США, загальний внесок США в допомогу Україні становить 203 млрд доларів, цитує видання.

— З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Конгрес виділив або іншим чином надав майже 183 мільярди доларів для операції Atlantic Resolve (OAR) і ширшої відповіді Україні. Крім того, Сполучені Штати надали 20 мільярдів доларів у вигляді позик у рамках ініціативи країн Великої сімки щодо надзвичайних позик щодо прискорення доходів, — йдеться в інформації від цієї групи.

DW нагадує, що, повідомляючи про допомогу Україні, ЗМІ часто посилаються на дані, зібрані за допомогою проєкту Ukraine Support Tracker (UST) німецького аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy.

За підрахунками економістів, зобов’язання США, спрямовані виключно на підтримку України у війні проти Росії, станом на 31 грудня 2024 року досягли 128 млрд $. Це значно менше за офіційні дані США.

Деякі аналітики нагадують, що велика частка допомоги Україні залишається в економіці США і лише невеликий відсоток загального пакета допомоги становить безпосередньо грошові перекази або зброя для України.

Команда з перевірки фактів видання Newsweek стверджує: «Немає жодних доказів того, що США витратили або надали Україні 350 мільярдів доларів». За даними цього видання, спеціальний генеральний інспектор операції Atlantic Resolve (OAR), який здійснює нагляд США за цими витратами, стверджує, що Конгрес виділив або іншим чином надав Україні та OAR майже 183 млрд доларів США. З них 130,1 млрд доларів було обіцяно та виплачено 86,7 долара США, між 2022 та 2024 фінансовими роками. Це фінансування також включає допомогу в безпеці для союзників по НАТО в країнах-партнерах, тому не всі вони виділяються для використання саме в Україні.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, хто із союзників після початку повномасштабної війни надав Україні найбільшу допомогу.