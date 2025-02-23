У матчі чемпіонату України з хокею «Кременчук» з «сухим» рахунком розгромив «Дніпро»

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 2

Кременчуцький клуб наразі готується до матчу проти «Соколу», якій відбудеться 26 лютого

Учора, 22-го лютого, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому «Кременчук» розгромив херсонський «Дніпро» з рахунком 5:0.

Про це повідомили на офіційній сторінці хокейного клубу у Facebook.

— Суха перемога в Білій Церкві. Повертаємось додому й готуємось до матчу проти «Сокола» який відбудеться 26 лютого, - зазначили в ХК «Кременчук».

Наразі кременчуцький хокейний клуб після перемоги набрав 45 очок та закріпився на 4-й сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на ІІІ відкритому турнірі з боксу пам’яті Заслуженого тренера України Олександра Степановича Гайдая, який проходив у Кременчуці 21-22 лютого, одразу семеро юних боксерів Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного здобули золоті медалі. Усіх їх тренує Олександр Мальцев.