У матчі чемпіонату України з хокею «Кременчук» з «сухим» рахунком розгромив «Дніпро»

Учора, 22-го лютого, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому «Кременчук» розгромив херсонський «Дніпро» з рахунком 5:0.
Про це повідомили на офіційній сторінці хокейного клубу у Facebook.
Наразі кременчуцький хокейний клуб після перемоги набрав 45 очок та закріпився на 4-й сходинці турнірної таблиці.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на ІІІ відкритому турнірі з боксу пам’яті Заслуженого тренера України Олександра Степановича Гайдая, який проходив у Кременчуці 21-22 лютого, одразу семеро юних боксерів Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного здобули золоті медалі. Усіх їх тренує Олександр Мальцев.
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