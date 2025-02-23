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У Горішніх Плавнях автівка збила неповнолітнього на пішоходному переході та зникла — поліція шукає свідків ДТП

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 307

 

Внаслідок наїзду 14-річний хлопець отримав травми та був госпіталізований

Дорожньо-транспортна пригода в Горішніх Плавнях сталася в суботу, 22 лютого, близько 18.10 на вулиці Конституції. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства встановлено, що невстановлений транспортний засіб (можливо Chevrolet Aveo) здійснив наїзд на 14-річного пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Автомобіль з місця скоєння ДТП зник. Унаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини аварії з’ясовує слідство.

— Шановні мешканці Горішніх Плавнів! Якщо ви стали свідком чи очевидцем цієї події, просимо наявну інформацію про ДТП та автомобіль, який зник з місця події за телефонами: 0979007298, 0987392630, — закликають правоохоронці.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП пішохідний перехід неповнолітній Горішні Плавні
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