У Горішніх Плавнях автівка збила неповнолітнього на пішоходному переході та зникла — поліція шукає свідків ДТП

Дорожньо-транспортна пригода в Горішніх Плавнях сталася в суботу, 22 лютого, близько 18.10 на вулиці Конституції. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства встановлено, що невстановлений транспортний засіб (можливо Chevrolet Aveo) здійснив наїзд на 14-річного пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Автомобіль з місця скоєння ДТП зник. Унаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини аварії з’ясовує слідство.
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