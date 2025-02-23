Росія здійснила найбільшу атаку дронами з початку війни: скільки ракет, БпЛА та авіабомб окупанти скинули на Україну за тиждень

Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що кожного дня українці протистоять повітряному терору, і цей тиждень став одним із найскладніших у контексті повітряних атак РФ.
Про це він повідомив на своїй сторінці.
Президент подякував військовим, які щодня відбивають ці напади, а також тим, хто рятує життя людей після обстрілів — медичним працівникам, співробітникам ДСНС, поліції.
Президент також закликав до посилення системи протиповітряної оборони, зазначивши, що всі сили, здатні допомогти, мають працювати над тим, щоб забезпечити надійний захист українських міст і селищ від ворожих атак.
Нагадаємо, сьогодні вранці ми писали, що у ніч на 23 лютого Україну атакували 3 ракети та 267 російських ударних БпЛА — на Полтавщині працювала ППО.
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