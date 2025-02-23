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Росія здійснила найбільшу атаку дронами з початку війни: скільки ракет, БпЛА та авіабомб окупанти скинули на Україну за тиждень

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 215

 

У ніч на 23 лютого Україну атакували 3 ракети та 267 російських ударних БпЛА

Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що кожного дня українці протистоять повітряному терору, і цей тиждень став одним із найскладніших у контексті повітряних атак РФ.

Про це він повідомив на своїй сторінці.

— Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Це найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував військовим, які щодня відбивають ці напади, а також тим, хто рятує життя людей після обстрілів — медичним працівникам, співробітникам ДСНС, поліції.

— Війна триває, і наша боротьба за мир — це спільна справа всіх партнерів, сил Європи, Америки, та кожного, хто прагне надійного миру, — підкреслив Зеленський.

Президент також закликав до посилення системи протиповітряної оборони, зазначивши, що всі сили, здатні допомогти, мають працювати над тим, щоб забезпечити надійний захист українських міст і селищ від ворожих атак.

— Наша мета — справедливий і тривалий мир для України, і це можливо тільки в єдності всіх партнерів, — додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми писали, що у ніч на 23 лютого Україну атакували 3 ракети та 267 російських ударних БпЛА — на Полтавщині працювала ППО.

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский ракетний обстріл безпілотники дрони БПЛА авіабомба
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