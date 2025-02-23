На Раків очікує прийняття правильних рішень, а Терези зіткнуться із розчаруванням: гороскоп на 24 лютого — 2 березня

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 465

Овен (21.03-20.04)

Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатностi, здоров`ї i настрої Овнiв. Цiлком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатностi вiдокремити головне вiд другорядного. Можна пiдвести межу пiд старими планами, справами або контактами. Вiрогiднi подiя або новина, якi благотворно вплинуть на вашi справи. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 2.

Тілець (21.04-21.05)

Тиждень отримання внутрiшньої незалежностi. Завдяки свiжим iдеям або вибору нової стратегiї Тiльцi можуть вдало провести дiловi зустрiчi i переговори. Їхнiй оптимiзм, чарiвнiсть i логiка примусять оточуючих пiти на спiвпрацю. У справах серцевих передбачається несподiвана приємна подiя. Зiрки передбачають вам несподiваний подарунок або приємну звiстку. Сприятливi днi: 24, 2; несприятливi: 25.

Близнюки (22.05-21.06)

Життєвий потенцiал Близнюкiв має тенденцiю до пiдвищення. Зростають творчi здiбностi, iнтуїцiя, сексуальнiсть. Цей тиждень буде найбiльш сприятливим для вiдновлення перерваних дружнiх вiдносин. Роман, що зав`язався, може принести Близнюкам засмучення унаслiдок того, що вони чекали вiд коханої людини бiльшого. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.

Рак (22.06-22.07)

Зовнi розвиток подiй здаватиметься спокiйним, але Раки вiдчуватимуть внутрiшню напругу, незадоволенiсть собою i навколишнiми людьми. Важкi передчуття i бачення неприємностей багатьом не дадуть спокою. У Ракiв може помiчатися нерiвна напруга. Вони вiдчуватимуть то розчарування, то сплеск самовпевненостi i емоцiйностi. Дивлячись на щасливих i благополучних людей, вони можуть вiдчувати заздрiсть i роздратування вiд смiху i усмiшок. Тиждень розташовує до осмислення того, що вiдбувається, ухвалення вiрних рiшень. Багато Ракiв будуть здатнi без сумнiву «вiдсiяти зерна вiд плевел». Їхнi поради можуть принести велику користь оточуючим. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 26.

Лев (23.07-23.08)

Напружений в емоцiйному вiдношеннi тиждень, особливо для немолодих Левiв. Ймовiрна велика кiлькiсть критичних ситуацiй. Жiнок зiрки застерiгають вiд контактiв з начальством. Вам доведеться прикласти старання, але результат не вiдразу виправдає витраченi зусилля. Тиждень сприятливий для Левiв творчих професiй. Вони зможуть реалiзувати свої задуми або улагодити проблеми, пов`язанi з ремонтом квартири або благоустроєм будинку. Будь-якi покупки, обмiн, спортивнi змагання будуть вдалими. Сприятливо обдумувати плани на вiдпустку i лiтнiй вiдпочинок. Врахуйте iнтереси батькiв. Сприятливi днi: 26, 2; несприятливi: 24.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень рiвноваги, отримання космiчної енергiї, самоаналiзу. Сприятливий тиждень для влаштування особистого життя. Життєвий потенцiал має тенденцiю до пiдвищення. Зростають сексуальна потенцiя, iнтуїцiя, проте незавершенi справи, неприємна звiстка або проблеми в особистому життi не дадуть вам повноцiнно вiдпочити. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 27.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень принесе деяке розчарування. Можливо, Терези вiдчують охолодження до нових iдей. Надiї швидше за все не збудуться, а мрiї так i залишаться мрiями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенцiал продовжує слабшати. Можливi серйознi випробування для здоров`я Терезiв. Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 28.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень уселенської гармонiї, спокою i правильного ходу подiй. Черговий цикл життя Скорпiонiв знаменуватиметься ясною свiдомiстю, умiнням правильно направляти свої життєвi сили. Тиждень припускає вирiшення протирiч. Успiх супроводжуватиме тiльки тих Скорпiонiв, якi нарештi визначаться в складному питаннi, слiдуватимуть в одному певному напрямi. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 26.

Стрілець (23.11-21.12)

Пасивний тиждень, який характеризується апатiєю, небажанням протистояти перебiгу життя, що захоплює в безрадiсне майбутнє. Вiрогiднi важкi думки, депресiя, безсоння. Життєвий потенцiал багатьох Стрiльцiв знаходиться на низькому рiвнi. Тому вiрогiднi промахи i прорахунки в серйозних справах. Висока вiрогiднiсть конфлiктних ситуацiй, аварiй, нещасних випадкiв. Несприятливi поїздки, подорожi, вiдрядження. Молодi Стрiльцi будуть стурбованi пошуками роботи. Їм буде здаватися, що все сприяє їхнiм планам i всi оточуюсi готовi їм допомогти. Можлива помилка Стрiльцiв щодо можливостi використання засобiв легкої наживи. Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 24.

Козеріг (22.12-20.01)

Життєвий потенцiал Козерогiв поступово знижується. Несподiвана звiстка може вплинути на вiдносини з близькою людиною або в коренi змiнити поточне службове або суспiльне становище Козерогiв. Багатообiцяючi перспективи можуть захмаритися негативним впливом людей, з якими вони вимушенi тiсно спiлкуватися. Але на цьому тижнi з`являється чудовий шанс виправити деякi помилки. Тиждень сприятливий для активного вiдпочинку, розваг, прийому гостей, спiлкування з друзями. Можливо, Козерогiв-жiнок чекає вибiр мiж особистими i суспiльними iнтересами. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 1.

Водолій (21.01-19.02)

Життєвий потенцiал Водолiїв все ще знаходитиметься на низькому рiвнi. Бiльшiсть проблем Водолiї не зможуть вирiшити з першого разу. Активнi дiї виявляться безрезультатними i принесуть тiльки втому. Водолiїв чекають негативнi змiни в особистому життi. Особливе це стосується жiнок. Ймовiрно, будь-яка справа зажадає вiд Водолiїв значно бiльше зусиль i часу, нiж вони могли припускати. Зiрки знову готують випробування — конфлiкти з людьми, вiд яких залежить їхнє матерiальне становище. Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 2.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень характеризується суперечностями, протистоянням i роздвоєнням. Перед багатьма встане проблема важкого вибору в особистому життi. Стан здоров`я зажадає вiд Риб профiлактичних i оздоровчих заходiв. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рiшень. Ви можете опинитися не в кращiй формi, що буде приводом для приниження вашої гiдностi. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 25.