Штурханці - давня українська страва: рецепт від газети "Для дому і сім'ї"
Сьогодні, 16:01
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Для тіста:
500 г пюре картопляного холодного
1 яйце
50 г масло вершкове
сіль за смаком
16 ложок крохмалю
Для начинки:
200 г сиру
2 зубчики часнику
1 яйце
сіль за смаком
зелень
- Для тіста всі інгредієнти змішати і якщо є грудочки перебити товкачкою.
- Крохмаль висипаємо в тісто не весь, 10 ложок, решта потрібна для присипки тіста та поверхні.
- Для начинки всі інгредієнти змішуємо виделкою.
- Начинку загорнути в тісто й сформувати товсті сардельки.
- Варити 2-3 хвилини.
- Полити засмажкою та додати зелень.
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