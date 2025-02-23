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Штурханці - давня українська страва: рецепт від газети "Для дому і сім'ї"

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 216

 

Для тіста:

500 г пюре картопляного холодного

1 яйце

50 г масло вершкове

сіль за смаком

16 ложок крохмалю

Для начинки:

200 г сиру

2 зубчики часнику

1 яйце

сіль за смаком

зелень

  • Для тіста всі інгредієнти змішати і якщо є грудочки перебити товкачкою.
  • Крохмаль висипаємо в тісто не весь, 10 ложок, решта потрібна для присипки тіста та поверхні.
  • Для начинки всі інгредієнти змішуємо виделкою.
  • Начинку загорнути в тісто й сформувати товсті сардельки.
  • Варити 2-3 хвилини.
  • Полити засмажкою та додати зелень.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти українська кухня смачна їжа
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