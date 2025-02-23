Україна стала найбільшим виробником дронів у світі, виготовивши понад 2 млн БпЛА — Умєров

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 129

96% дронів для Сил оборони купується або виробляється в Україні

Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2025».

Він також зазначив, що 96% дронів для Сил оборони купується або виробляється в Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на форумі повідомив, що у 2024 році ЗСУ отримали від держави 1,3 млн дронів. А цього року їх планується виготовити та поставити армії ще більше.

Раніше Міноборони повідомляло, що у 2025 році понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів та інших видів БпЛА.

— Б’ємо вглиб Росії вже на 1700 км і ця відстань постійно збільшується, - заявив Олександр Сирський.

На форумі голова СБУ Василь Малюк заявив, що наразі на фронті 85% знищеного особового складу та бойової техніки російської армії проводиться з використанням дронів.

Він додав, що українські військові вибирають для ураження в тилу противника виключно військові цілі та об’єкти військової інфраструктури. Глава СБУ повідомив, що серед 48 уражених його підлеглими військових цілей є склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, нафтопереробні об’єкти тощо.

— Усі розмови росіян, що вони нібито знайшли протидію морським дронам СБУ — ніщо інше, ніж ворожа пропаганда і їхня чергова ІПСО, — заявив Малюк

За його словами, СБУ та інші підрозділи Сил оборони і безпеки успішно протидіють російським дронам на оптоволоконні.

— Немає жодного домінування росіян, - додав голова СБУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що за 2024 рік українські дрони уразили на території РФ 377 об’єктів і ця робота триває і в цьому році.

На форумі міністр оборони Рустем Умєров, відповідаючи на питання щодо можливого відключення Starlink, заявив що альтернатива Starlink в України вже є.

Під час своєї пресконференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулого року Україна виготовила 2,2 млн FPV-дронів та 100 далекобійних БПЛА.

Нагадаємо, минулої п’ятниці глава уряду Денис Шмигаль заявив, що виробництво безпілотників в Україні зросло у 10 разів. Він також повідомив, що 21 лютого Кабмін ухвалив рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю безпілотників. Гроші будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить закупівлі.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні.

У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні вже виготовили і направили до ЗСУ мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт.