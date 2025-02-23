Поліція Полтавщини затримала чоловіка, причетного до жорстокого вбивства дворічної дівчинки

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 429

Зниклу дитину поліція знайшла без ознак життя в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Дівчинку, яка безвісно зникла 22 лютого у селищі Решетилівка, було жорстоко вбито. Причетного до вчинення особливо тяжкого злочину затримано. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, який особисто перебував на місці події та організовував роботу поліцейських, повідомив, що після отримання повідомлення про зникнення дитини, на її пошуки негайно задіяли максимальну кількість особового складу підрозділів поліції Полтавщини та громадськість. До пошукових заходів також задіяли кінологів зі службовими собаками та криміналістичну лабораторію. Поліцейські одночасно перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства.

— У ході оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. Під час ретельного огляду домогосподарства, де проживає сім’я, слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель. На тілі дитини виявлені сліди насильницької смерті. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, - зазначив генерал поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтавщини розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, про зникнення 2-річної Адріани Малишевської поліцію повідомила її матір учора, 22 лютого.