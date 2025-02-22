Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 2-річну Адріану Малишевську. Про зникнення дитини до сектору поліцейської діяльності № 1 (м. Решетилівка) Полтавського райуправління поліції сьогодні, 22 лютого, повідомила її матір. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.
Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Прикмети дівчинки: худорлявої статури, волосся темне, має коротку зачіску.
На момент зникнення дитина була одягнена у жовтий светр, чорні штани, сині шкарпетки.
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