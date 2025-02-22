Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 2-річну Адріану Малишевську

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Про зникнення дівчинки сьогодні повідомила її матір

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 2-річну Адріану Малишевську. Про зникнення дитини до сектору поліцейської діяльності № 1 (м. Решетилівка) Полтавського райуправління поліції сьогодні, 22 лютого, повідомила її матір. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.

Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Прикмети дівчинки: худорлявої статури, волосся темне, має коротку зачіску.

На момент зникнення дитина була одягнена у жовтий светр, чорні штани, сині шкарпетки.

— Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе пришвидшити пошуки дитини, просимо повідомити до сектору поліцейської діяльності № 1 (м. Решетилівка) Полтавського районного управління поліції за телефонами: 067-885-32-61, 095- 510- 23-48, 050-529-31-71 або 102, — закликають правоохоронці.