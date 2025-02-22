У Миргородському районі під час пожежі загинула людина — поліція встановлює обставини

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Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Надзвичайна подія сталася минулої ночі, 22 лютого, близько 2.20 в селі Величківка Ромоданівської тергромади Миргородського району. Поліція розслідує обставини пожежі. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Отримавши інформацію про пожежу, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та рятувальники.

Після ліквідації пожежі у будинку виявлено 78-річного власника помешкання без ознак життя. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі Миргородського райвідділу поліції за даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення вимог пожежної безпеки, якщо це спричинило виникнення пожежі або аварії, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 8 лютого у селі Залізничне (Полтавська міська громада) сталася пожежа у житловому будинку, унаслідок якої загинула людина. Того ж дня в Абазівці в пожежі загинув 81-річний чоловік.