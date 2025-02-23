Де у Кременчуці в понеділок, 24 лютого, планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж
У понеділок, 24 лютого, у Кременчуці у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Лесі Українки, 18,18В;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. І.Миколайчука, 3,5,10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
- вул. Ліщинова, 1-46;
- вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
- вул. Софіївська, 41/26-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 1,2,27;
- вул. Сержанта Мельничука, 36;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Миру, 13-37;
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
- пров. Рівненський, 8А;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42;
- вул. Євгена Коновальця, 52-70;
- пров. Прорізний, 17-37;
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А;
- вул. Олександрійська, 28-89;
- пров. Транспортний, 1-28;
- пров. Шкільний, 18/5;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30,31.
З 8.00 до 19.00
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29 33;
- вул. Перекопська, 40;
- туп. Урожайний, 2;
- с. Потоки,
- с. Мала Кохнівка,
- с. Придніпрянське.
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