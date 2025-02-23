Де у Кременчуці в понеділок, 24 лютого, планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж

У понеділок, 24 лютого, у Кременчуці у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Лесі Українки, 18,18В;

пров. Вагонобудівний, 7-22;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. І.Миколайчука, 3,5,10;

вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;

вул. Ліщинова, 1-46;

вул. Небесної Сотні, 31,37,39;

вул. Софіївська, 41/26-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

вул. Арсенальна, 24/24,26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1,2,27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Миру, 13-37;

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;

пров. Рівненський, 8А;

вул. Дмитра Демидюка, 7-42;

вул. Євгена Коновальця, 52-70;

пров. Прорізний, 17-37;

вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

вул. Кавалерійська, 1/56-11А;

вул. Олександрійська, 28-89;

пров. Транспортний, 1-28;

пров. Шкільний, 18/5;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30,31. З 8.00 до 19.00 вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1-7;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський, 277/2-281;

пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29 33;

вул. Перекопська, 40;

туп. Урожайний, 2;

с. Потоки,

с. Мала Кохнівка,

с. Придніпрянське.

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