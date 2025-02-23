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Де у Кременчуці в понеділок, 24 лютого, планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж

У понеділок, 24 лютого, у Кременчуці у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Лесі Українки, 18,18В;
  • пров. Вагонобудівний, 7-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. І.Миколайчука, 3,5,10;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
  • вул. Ліщинова, 1-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
  • вул. Софіївська, 41/26-55/35;
  • вул. Чорноморська, 5-24/35;
  • вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44А-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1,2,27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • вул. Миру, 13-37;
  • вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
  • пров. Рівненський, 8А;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42;
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70;
  • пров. Прорізний, 17-37;
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А;
  • вул. Олександрійська, 28-89;
  • пров. Транспортний, 1-28;
  • пров. Шкільний, 18/5;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30,31.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1-7;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • туп. Урожайний, 2;
  • с. Потоки,
  • с. Мала Кохнівка,
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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