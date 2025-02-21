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Виробництво безпілотників в Україні зросло у 10 разів — Шмигаль

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 Уряд виділяє додаткові 7,9 млрд грн на закупівлю дронів

У січні 2025 року виробництво безпілотників в Україні зросло в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Також за останні два роки суттєво збільшилися обсяги виробництва іншої військової техніки та боєприпасів:

  • Артилерія — у 3 рази
  • Бронетранспортери — у 5 разів
  • Протитанкова зброя — у 2 рази
  • Боєприпаси — у 2,5 раза.

Шмигаль наголосив, що нині Україна самостійно виробляє близько третини від необхідної зброї, а завдання уряду — довести цей показник щонайменше до половини. Для цього у 2025 році виділено рекордні кошти на модернізацію оборонно-промислового комплексу та закупівлю озброєння.

Нові кошти на дрони

21 лютого Кабмін ухвалив рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю безпілотників. Гроші будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить закупівлі.

Нагадаємо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони Денис Шмигаль
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