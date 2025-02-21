Програміста з Кременчука нагородили високою нагородою в Каліфорнії

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Днями кременчужанин, батько трьох дітей, програміст, IT-спеціаліст у сфері кібербезпеки Юрій Косяк отримав Всесвітній орден Золотої зірки культурної дипломатії для працівника у сфері IT-технологій.

Цю високу нагороду чоловік отримав в Каліфорнії, де наразі мешкає та працює у галузі кібербезпеки та інформаційних технологій.

Юрій Косяк народився і виріс в Кременчуці, закінчив політехнічний університет. Зараз продовжує вдосконалювати свої навички у створенні передових рішень в програмуванні в Америці. Він — директор Департаменту IT-технологій «Art1 International Projects» й директор Департаменту кібербезпеки Центру міжнародної культурної дипломатії. Також є Почесним членом Центра міжнародної культурної дипломатії й підтверджує статус Представника в Каліфорнії, США.

Юрій відомий своєю активною участю у міжнародних ініціативах та значним внеском у розвиток Міжнародної культурної дипломатії через технології.

Програміст активно бере участь у культурних проєктах, створюючи платформи для поширення культурного контенту, розробляючи інтернет-ресурси для збереження культурної спадщини, а також бере участь у міжнародних ініціативах, які сприяють культурному обміну.

Юрій Косяк — це також людина з глибоким творчим потенціалом. Він брав участь у конкурсі «SOLOVIOV ART», який проходив у Києві, де виступав у дуеті з мамою Світланою Косяк. Юрій грав на гітарі, а його мати, композиторка, виконувала партії на піаніно.

Цей виступ приніс їм перше місце в конкурсі. Музичний дует був високо оцінений як журі, так і глядачами. Окрім цього, Юрій активно працює над іншими творчими проєктами, які включають музику та культурні ініціативи.

На сьогодні в чоловіка багато нагород від різних організацій, з якими він співпрацює. Це орден «За розвиток і захист національного кіберпростору», орден «За Відданість справі», орден «За відродження України», орден «За Міжнародне співробітництво», нагрудний знак «За заслуги» від Міжнародної морської бізнес-асоціації та інші. Але золота зірка — найцінніша в скарбничці відзнак.

Тільки близько 300 українців по всьому світу отримали Всесвітній Орден Золотої Зірки культурної дипломатії. Номер 387 є свідченням важливості цієї нагороди та участі конкретної особи в глобальних процесах культурного та дипломатичного розвитку.

Ця нагорода відзначає особливі досягнення у розвитку IT-технологій, які мають важливе значення для забезпечення національної безпеки та інтеграції України в міжнародну спільноту. Відзначення Орденом не тільки відображає заслуги тих, хто працює у сфері кібербезпеки та технологій, але й підкреслює важливість культурної дипломатії у глобальній арені. Оскільки Україна активно розвиває культурні й інформаційні зв’язки з іншими країнами, нагородження цією відзнакою стає символом визнання та підтримки міжнародної співпраці.

«Юрій є яскравим прикладом для молодого покоління, зокрема для підлітків, які прагнуть досягти успіху у технологічній та інноваційній сфері. Його досягнення в кібербезпеці, морському бізнесі та IT-технологіях демонструють, як важливо поєднувати професіоналізм, відданість справі та постійне вдосконалення. Його приклад надихає на те, щоб не боятися складних завдань і завжди шукати можливості для розвитку, як на місцевому, так і на міжнародному рівні», — сказано в повідомленні про нагородження чоловіка.