На Полтавщині у ДТП постраждала 17-річна пішоходка

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 166

20 лютого близько 21.00 у селі Михнівці Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала неповнолітня. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль ЗАЗ, яким керував 30-річний водій, наїхав на 17-річну пішохідку. Унаслідок аварії дівчина отримала травми та була госпіталізована.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, що напередодні у Полтаві автомобіль таксі збив неповнолітнього хлопця.