У Кременчуці знову «замінували» школи

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 167

21 лютого у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів. Інформацію про це почала ширитися серед містян та у соціальних мережах.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні служби: вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення.

Нагадаємо, що Полтавщина — у п’ятірці за кількістю «замінувань» закладів освіти протягом січня.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.