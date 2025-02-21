Поліція відкрила кримінальне провадження щодо чоловіка, якого вчора знайшли мертвим біля багатоповерхівки

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20 лютого близько 8.00 у Кременчуці біля багатоповерхівки на вулиці Володимира Великого місцеві жителі знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо поліціянти встановили, що загиблий — 49-річний місцевий мешканець, який проживав у цьому будинку.

Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 8 січня біля під'їзду будинку на вулиці Лейтенанта Дніпрова місцеві знайшли тіло підлітка.