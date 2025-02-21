У Кременчуці обмежуватимуть рух машин під час загальнонаціональної хвилини мовчання — поліція

З понеділка, 24 лютого, щодня, о 9.00, у Кременчуці під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятимуть рух машин. Це робитимуть на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
У поліції вказують, що під час повітряної тривоги рух транспорту не зупинятиметься.
Нагадаємо, наприкінці січня у Кременчуці розглядали ідею перекриття руху для машин під час щоденної хвилини мовчання. За словами ексочільниці патрульної поліції Кременчука Альони Стрижак, такі заходи запроваджують в обласних центрах — там перекривають центральні перехрестя.
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