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Полтавщина — у п’ятірці за кількістю «замінувань» закладів освіти протягом січня

Вчора, 21:01 Переглядів: 134

 

У поліції збільшення таких повідомлень називають відволіканням правоохоронців від інших загроз

Полтавська область увійшла до п’ятірки регіонів України за кількістю повідомлень про замінування закладів освіти у січні 2025 року. Такі дані наводить видання Liga.net з посиланням на Нацполіцію України.

Так у січні на Полтавщині було зареєстровано 53 повідомлення про замінування шкіл та інших освітніх установ. 

На першому місці Київська область — 80 випадків, далі йдуть Закарпатська область — 76 випадків та Вінницька область і місто Київ — по 55 випадків.

Порівняння січня 2025 року із січнем 2024 року може свідчити про нову хвилю таких повідомлень та вказувати на зміну методів і тактики зловмисників. Зокрема посилення гібридної війни з боку РФ із метою відволікання українських правоохоронців від інших загроз, — заявили у Нацполіції.

Зазначимо, що у Кременчуці заклади освіти та торгівельні центри «мінують» ледь не щодня. Дещо рідше надходять повідомлення про замінування адміністративних установ.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: замінування повідомлення про замінування
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