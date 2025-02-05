Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи



У четвер, 6 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 пров. Центральний, 11, 13 З 8.00 до 17.00 вул. Сержанта Трушакова, 3-15

вул. Івана Виговського, 3-33

вул. Амвросія Ковальова, 6

пров. Вербовий, 2

пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25

пров. Герцена, 3-9Б

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 28/30, 30

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Академіка Герасимовича, 95-204

вул. Білецьківська, 15-66

вул. Гайдамацька, 80-147

пров. Гарматний, 3-22

вул. І. Чорнобаби, 4-27

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

вул. Народних Ополченців, 1-46

пр. Ополченський, 6-44

вул. Пілотів, 17-44

пр. Пілотів, 4-49

вул. Сагайдачного, 8-15

вул. Сержанта Мельничука, 16

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Чумацький Шлях, 87-129

вул. Ярослава Мудрого, 1-32

вул. Бетонна, 3

вул. Бетонна З 8.00 до 19.00 туп. Урожайний, 2 З 8.00 до 20.00 вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

вул. Горліс-Горського, 3-10

просп. Полтавський, 277/2-281

просп. Полтавський

Поділитись новиною



