Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 6 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- пров. Центральний, 11, 13
З 8.00 до 17.00
- вул. Сержанта Трушакова, 3-15
- вул. Івана Виговського, 3-33
- вул. Амвросія Ковальова, 6
- пров. Вербовий, 2
- пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204
- вул. Білецьківська, 15-66
- вул. Гайдамацька, 80-147
- пров. Гарматний, 3-22
- вул. І. Чорнобаби, 4-27
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр. Ополченський, 6-44
- вул. Пілотів, 17-44
- пр. Пілотів, 4-49
- вул. Сагайдачного, 8-15
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 87-129
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32
- вул. Бетонна, 3
- вул. Бетонна
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 20.00
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- вул. Горліс-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
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