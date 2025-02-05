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Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 6 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • пров. Центральний, 11, 13

З 8.00 до 17.00

  • вул. Сержанта Трушакова, 3-15
  • вул. Івана Виговського, 3-33
  • вул. Амвросія Ковальова, 6
  • пров. Вербовий, 2
  • пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204
  • вул. Білецьківська, 15-66
  • вул. Гайдамацька, 80-147
  • пров. Гарматний, 3-22
  • вул. І. Чорнобаби, 4-27
  • пров. Калиновий, 1-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • пр. Ополченський, 6-44
  • вул. Пілотів, 17-44
  • пр. Пілотів, 4-49
  • вул. Сагайдачного, 8-15
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32
  • вул. Бетонна, 3
  • вул. Бетонна

З 8.00 до 19.00

  • туп. Урожайний, 2

З 8.00 до 20.00

  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ярова, 1-7
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • вул. Горліс-Горського, 3-10
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • просп. Полтавський
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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