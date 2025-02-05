Учасники проєкту «Корпоративний театр FerroTale» під час зимових виступів зібрали 100 тис. грн для тих, хто потребує допомоги

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У Горішніх Плавнях 18 січня відбулася вистава корпоративного театру Ferrexpo «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» за мотивами повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом». Зібрані кошти, було передано на потреби дітей з інвалідністю та на допомогу українським захисникам.

Створена театром FerroTale вистава вже другий рік поспіль незмінно викликає значний ажіотаж публіки. Свій талант демонструють актори-аматори, які раніше здебільшого не мали досвіду виступів на великій сцені. Підготовка оновленої вистави «Вечорів», прем’єра якої відбулася рік тому, тривала чотири місяці, що, за словами фахівців, для акторів-аматорів дуже мало. Як розповідають організатори, корпоративний театр об’єднав звичайних робітників, офісних працівників та керівників різних ланок підприємств Горішніх Плавнів.

До команди FerroTale входять близько 80 людей. Серед них — 52 актори. На виставі 18 січня змінився склад колективу — були задіяні десять нових акторів. Загальна картина та концепція вистави не змінилися, але певні нюанси були змінені і додані спеціальні ефекти: дим для створення таємничої атмосфери, особливе освітлення.

Частину квитків організатори надали безкоштовно громадській організації «Центр муніципального розвитку». Вона реалізує міську програму реабілітації дітей з особливими потребами. Напередодні Нового року, 28 грудня, корпоративний театр Ferrexpo FerroTale виступив на сцені Полтавського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя з метою зібрати кошти на благодійні цілі. Це була перша вистава акторів-аматорів на професійній сцені за майже 90 років існування обласного театру. Були показані дві вистави в один день. На одній із них був присутній голова профспілкового комітету Полтавського ГЗК Дмитро Вінівітін, який приїхав підтримати співробітників компанії.

Кошти, отримані від продажу квитків на виставу буде передано на потреби дітей з інвалідністю в Горішніх Плавнях та на допомогу українським захисникам. Нагадаємо, ідея створення музичної вистави за сюжетом повісті «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя належить засновниці та кураторці FerroTale Олені Цебінозі та режисерській команді з обласного театру.

До вистави включили низку народних пісень в сучасній обробці. До кількох композицій слова написав режисер-постановник FerroTale — головний режисер обласного театру імені Миколи Гоголя, заслужений діяч мистецтв України Владислав Шевченко. Музику до сольних номерів створила головна хормейстерка FerroTale Наталія Зайко. Тексти — спільна робота Владислава Шевченка та Наталії Зайко.

Також використана оригінальна композиція групи Kalush в обробці авторів вистави. У номерах звучали музичні мотиви різних народів. Автори вистави наважилися на творчий експеримент і не стали обмежуватися виключно українською спадщиною. Втілено, зокрема, аранжування до колядок із використанням маракасів (ударний інструмент африканського походження).

Роль чорта, який бешкетує на сцені, виконує майстер залізничного цеху Віталій Дубіщев. Оксану грає Вікторія Яворська, яка працює інженером у службі планування і ремонтів та безпосередньо планує ремонти на підприємствах Ferrexpo. Роль Вакули виконав старший економіст ДП «Ферротранс» Дмитро Люлька, який зазначив у своєму інтерв’ю:

«У першій виставі FerroTale «За двома зайцями» я не брав участь, та про театр чув, але навіть не думав про те, що колись буду в ньому грати. Відверто кажучи, я не хотів, але мене спонукала на це моя родина — мати, жінка, діти, та коли дізнався, що це благодійний захід, а кошти підуть на благодійність, я все ж таки погодився, бо зрозумів, що цим я можу принести користь людям. Театр став таким собі реабілітаційним пунктом для мене, і не тільки для мене».

Віталій Дубіщев розповів про свої враження від гастролей в обласному центрі.

«Полтавському глядачу, судячи з реакції зала, вистава сподобалася, — зазначив актор. — Особливо на другій виставі, яка пройшла ввечері, де глядачі багато сміялися, аплодували, а наші актори звикли до полтавської сцени та змогли розслабитися, бо підтримка залу відчувалася, як і та енергія, яка йшла від глядача. Для нас була важлива і підтримка колег по сцені за кулісами».