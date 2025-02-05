Жительку Полтавщини підозрюють у вбивстві новонародженої дитини — прокуратура

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 223

34-річній жительці Миргородського району правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вранці 31 січня жінка народила хлопчика у себе вдома. Після пологів підозрювана накидала на новонародженого мокрий одяг — дитина померла від нестачі кисню, розповіли в прокуратурі.

Встановлено, що жінка є багатодітною матір’ю, на відповідному обліку у зв’язку з вагітністю не перебувала. На момент настання пологів вона мала можливість звернутися до медичного закладу, проте свідомо цього не зробила, заявили правоохоронці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Нагадаємо, трансгендерній жінці, яка влітку торік вкрала із Кременчуцького перинатального центру немовля, продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.