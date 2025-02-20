У Полтаві автомобіль таксі збив неповнолітнього хлопця — поліція

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Учора, 19 лютого, близько 18.00 на вулиці 23 Вересня сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль ЗАЗ Lanos однієї із місцевих служб таксі під керуванням 21-річного водія на пішохідному переході збив 15-річного хлопця. Внаслідок цього підліток травмувався, його госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Глобиному на дорозі легковик збив пішоходку, її також госпіталізували.