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На Полтавщині судитимуть колишнього реєстратора, через якого громада втратила понад 1,7 млн грн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 215

 Він незаконно зареєстрував землю

Решетилівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього державного реєстратора однієї із сільських рад Полтавщини. Його підозрюють у зловживанні повноваженнями задля отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Що відомо про справу

За даними слідства, у квітні 2019 року реєстратор зареєстрував земельну ділянку площею майже 4 га на приватне підприємство. Через це територіальна громада Полтавського району зазнала збитків на понад 1,7 млн грн.

Як повернули землю громаді

Під час досудового розслідування прокуратура подала позов до суду щодо скасування незаконної реєстрації та повернення земельної ділянки у комунальну власність.

У листопаді 2024 року Господарський суд Полтавської області задовольнив позов. А в січні 2025 року рішення суду було виконано — землю повернули громаді.

Тепер колишній реєстратор постане перед судом.

Нагадаємо, що також на Полтавщині судять працівника ЦНАПУ за зміну власника 13 га землі.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: tax.gov.ua
Теги: прокуратура Полтавщини земля
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