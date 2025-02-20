Е-пенсійне посвідчення: чи обов'язкого змінювати паперовий варіант на електронний

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 201

Пенсійний фонд України запустив сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення (без паперового аналога), для його відображення в мобільному застосунку «Дія»

Фахівці Пенсійного фонду України відповіли на найбільш актуальні питання, які виникають у пенсіонерів зв’язку з запровадженням цього сервісу.

— Як можна замовити е-пенсійне посвідчення?

— Пенсійні посвідчення виготовляються на підставі заяви особи, якій призначено пенсію. Це потрібно для отримання як паперового, так і е-пенсійного посвідчення.

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду України або дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

Інформацію про те, як подати заяву на виготовлення електронного пенсійного через вебпортал Фонду, ви можете знайти за посиланням

— Які документи потрібні для формування е-пенсійного посвідчення?

— Для формування е-пенсійного посвідчення потрібно надати такі документи:

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);

паспорт громадянина України;

кольорову фотографію, зроблену впродовж останніх 6 місяців, розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80% фотографії).

Для формування е-пенсійного посвідчення за зверненням через вебпортал Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» до сканованих копій зазначених документів потрібно додати зразок підпису (чорним кольором у форматі jpg).

— Сформував е-пенсійне посвідчення на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Чи буде діяти моє старе паперове посвідчення при пред’явленні в компетентних органах?

— Пенсійне посвідчення — це документ, який підтверджує факт призначення пенсії.

За потреби надається останній документ, який є діючим — е-пенсійне посвідчення. При перевірці через сервіс на вебпорталі Пенсійного фонду України «Пошук пенсійного посвідчення» попереднє (паперове) пенсійне посвідчення матиме статус «замінено».

— Скільки часу триває формування е-пенсійного посвідчення від моменту подання заяви?

— Е-пенсійне посвідчення можна отримати за кілька днів з моменту звернення людини, але не пізніше 10 днів з моменту надходження заяви.

— Чи можна сформувати е-пенсійне посвідчення, перебуваючи за кордоном?

— Одні з ключових переваг нового сервісу — це можливість для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, оформити е-пенсійне посвідчення без необхідності повертатися до України для отримання паперового документа.

Такий підхід є сучасним рішенням, яке сприяє інтеграції цифрових технологій у повсякденне життя громадян, забезпечуючи їхню зручність і мобільність. Єдина умова: особі, яка звертається за формуванням е-пенсійного посвідчення, має бути призначено пенсію.

— Чи можна замінити пенсійне посвідчення, яке є платіжною карткою, на е-пенсійне посвідчення?

— Так, пенсійне посвідчення, яке є платіжною карткою та видавалось АТ «Ощадбанк», можна замінити на е-пенсійне посвідчення.

Для цього електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки потрібно повернути в найближче відділення АТ «Ощадбанк» для знищення та подати до органів Пенсійного фонду України заяву на виготовлення е-пенсійного посвідчення.

Після того, як банк у межах інформаційного обміну поінформує Пенсійний фонд України про знищення попередньо виданого електронного пенсійного посвідчення, Фонд сформує е-пенсійне посвідчення.

— Як зробити копію з е-пенсійного посвідчення?

— Електронні копії е-пенсійного посвідчення формуються засобами Порталу «Дія» із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу «Дія» з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.