Учора у Глобиному на дорозі легковик збив пішоходку — поліція

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Учора, 18 лютого, близько 10.30 у Глобиному на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Geely із 72-річним водієм за кермом збив 69-річну пішоходку, яка йшла через дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок цього жінка травмувалася, її госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями жінку на нерегульованому пішохідному переході збили й в Полтаві.