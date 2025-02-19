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У Полтаві провели унікальну операцію на серці без розрізів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 345

Такі технології значно зменшують ризики та скорочують період відновлення пацієнтів після хірургічного втручання

У Полтавській обласній клінічній лікарні імені М. В. Скліфосовського почали виконувати високотехнологічні операції на серці, повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Нещодавно мультидисциплінарна команда лікарів успішно прооперувала 30-річного пацієнта, який мав дефект міжпередсердної перегородки. Чоловік раніше займався спортом, проте останні пів року його стан значно погіршився — він навіть не міг піднятися сходами на другий поверх.

Як пройшла операція

Замість відкритого хірургічного втручання лікарі застосували малоінвазивний ендоваскулярний метод.

Через судину пацієнту ввели спеціальний пристрій — оклюдер, який закрив дефект та відновив нормальний кровообіг. Операція пройшла без розрізів, без зупинки серця та без застосування штучного кровообігу.

Завдяки мінімальній травматизації тканин немає потреби в накладанні швів — лише накладення стерильної пов’язки на місце проколу.

 

Операцію виконали завдяки партнерству з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова. Кардіохірурги головної лікарні Полтавщини пройшли відповідне навчання та запрошували національних експертів для обміну досвідом і відпрацювання техніки таких втручань.

У цій операції були задіяні ендоваскулярний хірург Ігор Дітківський і лікар-анестезіолог Юлія Єрмолович.

На контрольному УЗД лікарі перевірили, що дефект успішно усунутий.

Нагадаємо, що у 2023 році в Полтавській обласній лікарні провели першу успішну трансплантацію серця.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава операція хірургія
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