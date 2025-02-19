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У Кременчуці побіля річвокзалу оселились видри

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 491 Коментарів: 3

 

Два звірятка потрапили в кадр містянину

У Кременчуці побіля річвокзалу оселились видри. 18 лютого двох звіряток зняв і виклав на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Ленда.

В Україні видри здебільшого водиться в річках Полісся та Лісостепу. Зрідка трапляються і в степовій зоні. Гірськими річками Карпат видра підіймається досить високо в гори.

У воді видра майстерно плаває і пірнає. Веде нічний спосіб життя, а вдень спить в норі. Вхід в нору розташований нижче рівня води. Є у видри також і тимчасові сховища — підмиті водою береги, купи хмизу або корчі, повалені дуплисті дерева тощо. Взимку видра звичайно тримається в незамерзаючих місцях річок.

Нагадаємо, 14 лютого у Кременчуці із Дніпра врятували лебедя. А у 2018 році кременчужанин зустрів козулю на Дніпрі.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Сергій Ленда Відео: Сергій Ленда
Теги: річковий вокзал тварини Дніпро
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Коментарі: 3

4 974
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:48

Бобрів розвелося, руйнують дерева по всім річкам. Багато шкоди. Тре вже регулювати


1 2
97
колобок:
Сьогодні, 14:25

Цитата: zzzzzz

Бобрів розвелося

На городі бузина, а в Києві дядько.


0 0
4 974
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:34

Цитата: колобок
Цитата: zzzzzz

Бобрів розвелося

На городі бузина, а в Києві дядько.

Вітаю! А у лісі дохріна бобрів. 


0 0

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