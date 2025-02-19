У Кременчуці побіля річвокзалу оселились видри

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У Кременчуці побіля річвокзалу оселились видри. 18 лютого двох звіряток зняв і виклав на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Ленда.

В Україні видри здебільшого водиться в річках Полісся та Лісостепу. Зрідка трапляються і в степовій зоні. Гірськими річками Карпат видра підіймається досить високо в гори.

У воді видра майстерно плаває і пірнає. Веде нічний спосіб життя, а вдень спить в норі. Вхід в нору розташований нижче рівня води. Є у видри також і тимчасові сховища — підмиті водою береги, купи хмизу або корчі, повалені дуплисті дерева тощо. Взимку видра звичайно тримається в незамерзаючих місцях річок.

Нагадаємо, 14 лютого у Кременчуці із Дніпра врятували лебедя. А у 2018 році кременчужанин зустрів козулю на Дніпрі.