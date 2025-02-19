Кременчуцькі волонтери зробили причіп-лазню для підрозділу бійця з «Кредмашу» та подякували колективу заводу за допомогу

Кременчуцькі волонтери БФ «Спільно Пліч-о-пліч» виготовили причіп-лазню для мінометників 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, яка зараз воює на сході країни. У складі цього підрозділу воює працівник заводу «Кредмаш» Віталій Щербак, який наприкінці січня звернувся до волонтерів з проханням виготовити такий причіп, бо знав, що вони давно цим займаються.
Тоді керівник БФ «Спільно Пліч-о-пліч» Сергій Каптан звернувся до усіх небайдужих зібрати кошти на виготовлення причепу-лазні. І хоча спочатку цей збір йшов не надто жваво, про що «Кременчуцький Телеграф» писав, після активного залучення до цієї справи колективу ПрАТ «Кредмаш» на чолі з керівниками підприємства, потрібну суму на виготовлення причепу-лазні, а це 41 тисяча гривень, вдалося швидко зібрати.
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Сьогодні волонтери завершили останні роботи й вже завтра причіп-лазню планують відправити на фронт.
До речі, окрім функцій польової лазні цей причіп може чудово виконувати завдання по перевезення військового спорядження та боєприпасів, бо вийшов не надто важким. Про це нашій редакції розповів Сергій Каптан.
Він постійно публікує звіти щодо надходження та використання зібраних коштів на своїй сторінці у Facebook.
До допомоги українським військовим може долучитися кожен!
Нагадаємо, волонтерська команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» за останні два роки виготовила та відправила на фронт вже 207 причепів та 23 полу лафетів і двовісних лафетів. Минулої зими вони виготовили причіп-плацкарт для відпочинку розрахунків ППО.
А у січні цього року волонтери виготовили та відправили на фронт черговий причіп-спальник та полу лафет для наших захисників.
У планах Сергія Каптана виготовити та відправити на фронт щонайменше 300 причепів для ЗСУ різної модифікації та призначення.
«Кременчуцький Телеграф» висловлює подяку усім, хто долучився та долучиться до справи допомоги українським військовим своїми донатами, та дякує нашим воїнам за захист!
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