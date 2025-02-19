Кременчуцькі волонтери зробили причіп-лазню для підрозділу бійця з «Кредмашу» та подякували колективу заводу за допомогу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 384

Кременчуцькі волонтери БФ «Спільно Пліч-о-пліч» виготовили причіп-лазню для мінометників 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, яка зараз воює на сході країни. У складі цього підрозділу воює працівник заводу «Кредмаш» Віталій Щербак, який наприкінці січня звернувся до волонтерів з проханням виготовити такий причіп, бо знав, що вони давно цим займаються.

Тоді керівник БФ «Спільно Пліч-о-пліч» Сергій Каптан звернувся до усіх небайдужих зібрати кошти на виготовлення причепу-лазні. І хоча спочатку цей збір йшов не надто жваво, про що «Кременчуцький Телеграф» писав, після активного залучення до цієї справи колективу ПрАТ «Кредмаш» на чолі з керівниками підприємства, потрібну суму на виготовлення причепу-лазні, а це 41 тисяча гривень, вдалося швидко зібрати.

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Сьогодні волонтери завершили останні роботи й вже завтра причіп-лазню планують відправити на фронт.

— Ми закінчили наш 207-й причіп. Цей причіп-лазню ми зробили на прохання Віталія Щербака — працівника заводу «Кредмаш», який зараз служить мінометником у 3-му батальйоні 68-ї бригади. Хочу подякувати усім, хто допоміг нам зі збором коштів на цей причеп. І особливо велика вдячність «кредмашівцям», які дуже добре підтримали свого працівника, свого товариша. Можна сказати, що саме вони зробили збір на цей причіп. Дуже дякую вам! Також хочу подякувати керівництву «Кредмашу», яке активно долучилося до цього збору і нам допомогло. Звертаюся до керівників усіх інших кременчуцьких підприємств з проханням, щоб вони робили допомогу своїм працівникам, які зараз служать, більш публічною. Я знаю, що багато хто допомагає, але роблять це тихо. А треба це робити публічно, щоб інші бачили, що ми своїх не кидаємо, — подякував усім, хто допомагав, Сергій Каптан.

До речі, окрім функцій польової лазні цей причіп може чудово виконувати завдання по перевезення військового спорядження та боєприпасів, бо вийшов не надто важким. Про це нашій редакції розповів Сергій Каптан.

Він постійно публікує звіти щодо надходження та використання зібраних коштів на своїй сторінці у Facebook.

До допомоги українським військовим може долучитися кожен!

Нагадаємо, волонтерська команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» за останні два роки виготовила та відправила на фронт вже 207 причепів та 23 полу лафетів і двовісних лафетів. Минулої зими вони виготовили причіп-плацкарт для відпочинку розрахунків ППО.

А у січні цього року волонтери виготовили та відправили на фронт черговий причіп-спальник та полу лафет для наших захисників.

У планах Сергія Каптана виготовити та відправити на фронт щонайменше 300 причепів для ЗСУ різної модифікації та призначення.