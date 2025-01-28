У Кременчуці понад тиждень не можуть зібрати кошти на причіп-лазню для підрозділу бійця з «Кредмашу» — як допомагає завод

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 663

З 41 тисячі гривень, потрібних для виробництва багатофункціонального причепу, зібрали лише 17 тисяч

Мінометники з 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, яка зараз воює на сході країни, понад тиждень тому записали відеозвернення з проханням до усіх небайдужих долучитися до збору коштів на виробництво багатофункціонального причепу-лазні, який може використовуватися для перевезення боєкомплекту та особистих речей бійців. У цьому підрозділі служить кременчужанин Віталій Щербак, якому відомо, що такі причепи у нашому місті вже два роки виготовляє команда волонтерів, об’єднана БФ «Спільно Пліч-о-пліч» Сергія Каптана. Тож у своєму зверненні захисники просили донатити на «банку» МоноБанку для виробництва причепу-лазні саме цією волонтерською командою.

Оголосили збір на матеріали для виробництва причепу

Сергій Каптан розмістив відеозвернення бійців про збір коштів на сторінці БФ «Спільно Пліч-о-пліч» та своїй сторінці у Facebook ще 23 січня із закликом до кременчужан підтримати наших захисників.

— Звернулися до нас мінометники з 3 батальону 68 бригади, де служить наш земляк Віталій Щербак, працівник заводу «Кредмаш». Їм потрібен багатофункціональний причіп, для транспортування БК, особистих речей, а також щоб у ньому була баня. Конструктивно ми вже знаємо як це зробити, потрібна ваша допомога з фінансуванням. Хід робіт над цим причепом ви зможете побачити у мене в стрічці. Будь ласка, допоможіть зробити нам цей цікавий і дуже корисний причіп — наші Захисники на нього чекають, — закликав він.

Зібрати на виробництво такого причепу потрібно 41 тис. грн. Кошти донатили не надто активно й тому Сергій Каптан повторно звернувся до усіх небайдужих 24, 26 та 27 січня.

— Звіт по надходженням на картку Приватбанку трохи пізніше. Плануємо найближчі дні почати його робити. Знаю, що зараз важко, але треба, на фронті ще важче… Вірю в Вас! — написав Сергій Каптан.

Але станом на ранок 28 січня на рахунку Монобанку було зібрано лише 17 тис. грн — тобто менше половини із необхідних на придбання усіх матеріалів для виготовлення причепу.

Сергій Каптан обурився тим, що керівництво ПрАТ «Кредмаш», де працював Віталій Щербак, на його думку, не надто переймається цим питанням.

— Дуже шкода, що керівництво заводу «Кредмаш», де працює Віталій, повністю ігнорує цей збір. Від підприємства ми отримали — ніфіга!.. Ні одного сантиметра труби чи шматочка металу! — дописав Сергій Каптан під своїми зверненнями у Facebook.

Як допомагає «Кредмаш»

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у керівництва ПрАТ «Кредмаш», чи справедливі звинувачення волонтерів в ігноруванні допомоги, а якщо ні, то як саме завод допомагає у виробництві причепу для підрозділу, де служить їх працівник.

— Віталій Щербак — це наш працівник і представник трудової династії, яка давно працює на заводі. І тому, коли він звернувся до нас 20 січня, то ми вирішили допомогти усім колективом підприємства. У нас є корпоративна група у «Вайбері». Це звернення з номером картки для внесення коштів ми одразу опублікували там із закликом до всіх долучитися до допомоги. Я знаю точно, що значні внески зробили усі керівники підприємства, починаючи з Миколи Івановича Данилейка, — розповів заступник директора підприємства з персоналу, режиму та соціальним питанням Віктор Шибко.

Він додав, що на момент звернення волонтерів за допомогою щодо збору коштів (20 січня) у «банці» МоноБанку було лише 6 тис. грн. Водночас станом на 27 січня — вже понад 16 тис. грн.

— Я не кажу, що усі ці гроші за тиждень зібрали наші працівники, але, вважаю, що більшість з них додали саме вони. Ми долучили профком, донатили насамперед працівники цеху, в якому до війни працював Віталій Щербак, бо вони його добре знають. Просто так дати якийсь метал — це було б не зовсім правильно, бо треба розуміти, що саме потрібно та скільки. Та й ніхто за цим не звертався. Ми вирішили допомогти таким чином, оскільки наш працівник у відеозверненні просив саме про донати, — зазначив Віктор Шибко.

Він також розповів, що підприємство зараз працює лише два дні на тиждень, через це зарплати у працівників малі й не кожен може надати велику допомогу.

— А щодо допомоги нашого підприємства ЗСУ і металом, і усім іншим — я не можу зараз називати конкретні цифри та найменування отримувачів, але вони дуже значні. Ми постійно допомагаємо ЗСУ, і це такі складні роботи, які неможливо зробити десь у гаражі, бо вони потребують високої кваліфікації та точних верстатів-автоматів. «Кредмаш» активно допомагає ЗСУ та надає благодійну допомогу своїм працівникам, які зараз воюють. А їх більше сотні, — резюмував Віктор Шибко.

До допомоги українським військовим може долучитися кожен

Кожен кременчужанин, та й не тільки житель нашого міста, може долучитися до допомоги у виробництві причепу для мінометників з 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, яка зараз воює на Донбасі.

Збір коштів на матеріали для його виробництва триває. Ціль збору — 41000 грн

Допомогти можна тут:

https://send.monobank.ua/jar/4Dq2DybHma

Картка МоноБанки причіп баня:

4441 1111 2043 8381

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal: sergkaptan@gmail.com

Нагадаємо, волонтерська команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» за останні два роки виготовила та відправила на фронт 204 причепи та 20 полу лафетів і двовісних лафетів. Минулої зими вони виготовили причіп-плацкарт для відпочинку розрахунків ППО.

А минулого тижня волонтери виготовили та відправили на фронт черговий причіп-спальник та полу лафет для наших захисників.

У планах Сергія Каптана виготовити та відправити на фронт щонайменше 300 причепів для ЗСУ різної модифікації та призначення.

«Кременчуцький Телеграф» висловлює подяку усім, хто долучився та долучиться до справи допомоги українським військовим своїми донатами, та дякує нашим воїнам за захист!