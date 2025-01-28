У Кременчуці понад тиждень не можуть зібрати кошти на причіп-лазню для підрозділу бійця з «Кредмашу» — як допомагає завод

Мінометники з 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, яка зараз воює на сході країни, понад тиждень тому записали відеозвернення з проханням до усіх небайдужих долучитися до збору коштів на виробництво багатофункціонального причепу-лазні, який може використовуватися для перевезення боєкомплекту та особистих речей бійців. У цьому підрозділі служить кременчужанин Віталій Щербак, якому відомо, що такі причепи у нашому місті вже два роки виготовляє команда волонтерів, об’єднана БФ «Спільно Пліч-о-пліч» Сергія Каптана. Тож у своєму зверненні захисники просили донатити на «банку» МоноБанку для виробництва причепу-лазні саме цією волонтерською командою.
Сергій Каптан розмістив відеозвернення бійців про збір коштів на сторінці БФ «Спільно Пліч-о-пліч» та своїй сторінці у Facebook ще 23 січня із закликом до кременчужан підтримати наших захисників.
Зібрати на виробництво такого причепу потрібно 41 тис. грн. Кошти донатили не надто активно й тому Сергій Каптан повторно звернувся до усіх небайдужих 24, 26 та 27 січня.
Але станом на ранок 28 січня на рахунку Монобанку було зібрано лише 17 тис. грн — тобто менше половини із необхідних на придбання усіх матеріалів для виготовлення причепу.
Сергій Каптан обурився тим, що керівництво ПрАТ «Кредмаш», де працював Віталій Щербак, на його думку, не надто переймається цим питанням.
— Дуже шкода, що керівництво заводу «Кредмаш», де працює Віталій, повністю ігнорує цей збір. Від підприємства ми отримали — ніфіга!.. Ні одного сантиметра труби чи шматочка металу! — дописав Сергій Каптан під своїми зверненнями у Facebook.
«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у керівництва ПрАТ «Кредмаш», чи справедливі звинувачення волонтерів в ігноруванні допомоги, а якщо ні, то як саме завод допомагає у виробництві причепу для підрозділу, де служить їх працівник.
Він додав, що на момент звернення волонтерів за допомогою щодо збору коштів (20 січня) у «банці» МоноБанку було лише 6 тис. грн. Водночас станом на 27 січня — вже понад 16 тис. грн.
Він також розповів, що підприємство зараз працює лише два дні на тиждень, через це зарплати у працівників малі й не кожен може надати велику допомогу.
Кожен кременчужанин, та й не тільки житель нашого міста, може долучитися до допомоги у виробництві причепу для мінометників з 3-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, яка зараз воює на Донбасі.
Збір коштів на матеріали для його виробництва триває. Ціль збору — 41000 грн
Допомогти можна тут:
https://send.monobank.ua/jar/4Dq2DybHma
Картка МоноБанки причіп баня:
4441 1111 2043 8381
Картка Приватбанку:
5169 3600 0294 2401
Paypal: sergkaptan@gmail.com
Нагадаємо, волонтерська команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» за останні два роки виготовила та відправила на фронт 204 причепи та 20 полу лафетів і двовісних лафетів. Минулої зими вони виготовили причіп-плацкарт для відпочинку розрахунків ППО.
А минулого тижня волонтери виготовили та відправили на фронт черговий причіп-спальник та полу лафет для наших захисників.
У планах Сергія Каптана виготовити та відправити на фронт щонайменше 300 причепів для ЗСУ різної модифікації та призначення.
«Кременчуцький Телеграф» висловлює подяку усім, хто долучився та долучиться до справи допомоги українським військовим своїми донатами, та дякує нашим воїнам за захист!
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