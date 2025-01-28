У Гребінці чоловік прийшов на вокзал з гранатою

Під час патрулювання на території залізничного вокзалу міста Гребінка поліціянти знайшли у жителя Пирятинської громади предмет, схожий на гранату. Про це 28 січня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та криміналістів. Після дотримання всіх заходів безпеки гранату вилучили та направили на експертизу.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно у Макухівці чоловік із гранатою погрожував поліціянтам.
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