У Гребінці чоловік прийшов на вокзал з гранатою

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 229

Під час патрулювання на території залізничного вокзалу міста Гребінка поліціянти знайшли у жителя Пирятинської громади предмет, схожий на гранату. Про це 28 січня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та криміналістів. Після дотримання всіх заходів безпеки гранату вилучили та направили на експертизу.

«У рамках кримінального провадження слідчі з’ясовують джерело походження та мету зберігання боєприпасу. Вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру», — зазначив Сергій Кудрик, начальник сектору поліцейської діяльності №1 Лубенського райвідділу поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Макухівці чоловік із гранатою погрожував поліціянтам.