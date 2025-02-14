У Кременчуці із Дніпра врятували лебедя

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Сьогодні, 14 лютого, працівники комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс» врятували із Дніпра лебедя. Про це інформують у пресслужбі установи.

Відомо, що дістали птаха із промерзлої води поблизу Крюківського мосту.

Птаха передали до комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук», аби його там оглянули фахівці та провели, у разі необхідності, реабілітацію.

Мабуть, не випадково символ любові та вірності врятовано саме в день Святого Валентина, — зазначають у КП «Кременчук Аква-Сервіс».

Нагадаємо, раніше ми писали про ветеринара із Горішніх Плавнів Артура Шабліяна, який опікується над місцевими лебедями.