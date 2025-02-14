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Дві пожежі на відкритих територіях та одна у житловому будинку: як минула попередня доба у рятувальників Кременчуччини

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 145

 

Унаслідок загорянь обійшлося без постраждалих

Учора протягом дня рятувальники Кременчука та району загасили три пожежі. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 13.26 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на відкритій території у Горішніх Плавнях. Приблизно у той самий час, о 14.03, стало відомо про пожежу сухостою поблизу села Василівка у Новогалещинській громаді.

Пожежа у Горішніх Плавнях

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, аби він не розповсюдився на більші території, та загасити його. Проте загалом внаслідок обох пожеж вигоріло близько 5 га територій.

Пожежа у Новогалещинській громаді

Гасили вогонь 17 рятувальників за допомогою 5 пожежних машин.

Також близько 21.00 сталася пожежа і у Кременчуці: у провулку Пилипа Орлика загорівся житловий будинок. Вогонь знищив кухонну витяжку із шафою, пошкодив газову плиту, кухонні меблі, стелю та стіни кухні. Загасили вогонь до приїзду рятувальників.

Внаслідок пожеж обійшлося без постраждалих. Причини та обставини загорянь встановлюють фахівці ДСНС.

Також у Кременчуцького райуправління ДСНС нагадують про небезпеку провокування пожеж в екосистемах. Такі вчинки можуть призвести до виникнення пожеж на значних площах, знищення матеріальних цінностей, а також становлять загрозу життю та здоров'ю людей.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі згоріло придорожнє кафе.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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