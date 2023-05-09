У Полтаві відбулася перша трансплантація серця

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8 травня у Полтаві відбулася перша трансплантація серця. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Нове серце отримав 49-річний реципієнт із Київщини, який мав невтішний діагноз – дилятаційна кардіоміопатія. Донор – із Полтавської області, у нього взяли також печінку і нирки, щоб трансплантувати їх ще трьом людям.

Наразі у реципієнта все добре, його нове серце вже працює.

Успішну операцію провели медики Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського разом із колегами Інституту серця МОЗ України.

Це неймовірна новина не тільки для Полтавщини, а й для всієї країни, – написав Лунін.

*Фото ілюстративне

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