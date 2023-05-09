8 травня у Полтаві відбулася перша трансплантація серця. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Нове серце отримав 49-річний реципієнт із Київщини, який мав невтішний діагноз – дилятаційна кардіоміопатія. Донор – із Полтавської області, у нього взяли також печінку і нирки, щоб трансплантувати їх ще трьом людям.
Наразі у реципієнта все добре, його нове серце вже працює.
Успішну операцію провели медики Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського разом із колегами Інституту серця МОЗ України.
*Фото ілюстративне
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