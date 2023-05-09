Не спокійно: як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла неспокійно. Загалом сталось 4 пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 8 травня, о 10.08, у Горішніх Плавнях, у садовому товаристві згорів дачний будинок. Пожежу ліквідувала 17 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, о 16.14, у Кременчуці, на вулиці Європейській у квартирі одного із будинків сталось підгорання їжі. Пожежу ліквідувала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Також 8 травня, о 19.00, поблизу села Миргородщина сталась пожежа на відкритій території. На місці працював 7 державний пожежно-рятувальний пост.

Ввечері, 8 травня, о 22.36, у Кременчуці на вулиці Київській згоріла квартира в одному із житлових будинків. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала одного водія за кермом автівки напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.

Також на 6 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.