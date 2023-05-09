Подробиці двох учорашніх ДТП у Кременчуці

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Травмованих та загиблих немає

Пресофіцерка патрульної поліції Кременчука повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» подробиці двох ДТП у Кременчуці.

Вчора, 8 травня, у Кременчуці, близько 16.30 на перехресті вулиць Сержанта Мельничука (колишня Чкалова) та Переяславської зіткнулись автомобіль ГАЗ та Mercedes.

ДТП сталось за вини водія автомобіля ГАЗ. Виїжджаючи на нерегульоване перехрестя, він не надавав перевагу в русі автомобілю Mercedes. У результаті автомобілі зіткнулись.

Травмованих та загиблих немає.

Того ж дня, у Кременчуці, близько 17.00, на вулиці Університетській сталася ДТП з тролейбусом.

Як стало відомо, водій тролейбуса проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з легковим автомобілем Citroen.

Травмованих та загиблих немає.