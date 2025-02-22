Трамп і Ко «виштовхують» українців зі США

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 057 Коментарів: 1

Люди, які прибули за програмою підтримки України, втрачають право на роботу та легальний статус: продовження їхніх документів поставили на «стоп». Тим часом США «велкам» 120 тисяч росіян, які «тікають» від диктатора…

Адміністрація Дональда Трампа запровадила масштабні зміни в імміграційній політиці, що безпосередньо вдарили по українцях, які прибули до США за програмою United for Ukraine (U4U). Програма, започаткована колишнім президентом Джо Байденом, дозволяла українцям під час війни в’їжджати до США за спрощеною процедурою за умови наявності спонсора.

Проте тепер частина українців, що переїхали до країни після початку повномасштабного вторгнення, втрачає право на роботу та легальне перебування. Їхні документи добігають кінця, а розгляд заявок на продовження несподівано заморозили в середині лютого.

Заморожені заявки та ризик втрати роботи

За даними американських ЗМІ та імміграційних адвокатів, внутрішній меморандум Служби громадянства та імміграції США (USCIS) призупинив розгляд імміграційних заявок від осіб, які в’їхали за так званим «гуманітарним паролем». Під цю політику потрапили українці та латиноамериканці.

Також заморожено розгляд справ про зміну статусу — наприклад, TPS (захист від депортації) чи грін-карти.

Причиною називають перевірку справ — пошук можливих випадків шахрайства та загроз національній безпеці. Скільки триватимуть перевірки — невідомо. Є побоювання, що розгляд кейсів затягнеться на невизначений термін або взагалі не відновиться. У цьому випадку люди ризикують опинитися на межі депортації та без роботи, оскільки американські компанії змушені розривати контракти з працівниками, які втратили дозвіл на працевлаштування. А без роботи неможливо сплачувати оренду житла, медичне страхування тощо.

«Тихе витіснення» українців

У соцмережах та українських чатах у США ситуацію вже називають «тихим виштовхуванням українців». Адже формально програма U4U не скасована, але продовження легального перебування в країні — «на паузі». Люди обговорюють варіанти повернення додому, пошуку країн для імміграції або життя нелегалом у «країні мрій» Серед версій, чому так різко змінилась політика щодо українців, називають напружені стосунки із Зеленським та помсту Байдену, який запровадив програму.

Поки що обмеження торкнулися не всіх — є українці, чиї документи ще чинні рік-два. Проте є велика вірогідність, що уряд Трампа може скасувати право на перебування за програмою U4U за один день, незалежно від досягнення реального миру в Україні. Далі — добровільний виїзд протягом кількох місяців або нелегальне перебування в країні під загрозою депортації, адже перехід на інші статуси «заморожений».

Про заборону на в’їзд дізналися після прильоту до США

Раніше, наприкінці січня, адміністрація Трампа призупинила програму United for Ukraine для тих, хто отримав дозвіл на в’їзд, але ще не прибув до США.

Через це українцям, які вже мали всі погоджені документи, відмовляли у посадці на літак, адже їхній дозвіл скасовували буквально за кілька годин до вильоту.

Були випадки, коли люди дізнавалися про ануляцію своїх документів уже після прильоту до США — поки вони летіли, їхній travel authorization було скасовано. Їх просто відправляли назад.

Прибульці з мордору отримують грін-карти

З початку війни в США прибули 288 тисяч українців. Більша частина за програмою U4U. Також частина українців в’їхала через мексиканський кордон, отримавши «гуманітарний пароль». Для порівняння, загалом через мексиканський кордон офіційно за цей час зайшло майже 7 млн людей з різних країн.

Про це мало кричать ЗМІ, проте у 2022-2025 у США прибуло майже 120 тисяч росіян, які як і українці попрохали «пароль». Переважно, мордорці прохали політичний притулок, заявляючи на кордоні, що не підтримують політику путлера, тікають від мобілізації та переслідувань у рф.

На відміну від українців, мешканці мордору стають прохачами притулку, що дозволяє після проходження іміграційного суду легалізуватися в країні й отримати грін-карту. Мінус такого кейсу — подекуди доводилось відсидіти певний час в імміграційній тюрмі: комусь місяць, комусь більше, а когось швидко відпустили на волю.

Ми не чули, щоб адміністрація Трампа анонсувала про перевірки прохачів притулку з рф. Їх вдвічі менше, ніж українців, але це не поодинокі випадки, а понад сотня тисяч мігрантів.

Таким чином, поки українці ризикують стати нелегалами, росіяни отримують притулок та право на постійне проживання.





Зазначимо, що програма для українців U4U завжди мала тимчасовий характер і не є імміграційною. Раніше за схожим «паролем» перебували вихідці з латиноамериканських країн. Багато хто також отримував додатковий статус, що захищав від депортації — це дозволяло легально перебувати у країні 10-25 років. Нова адміністрація ці статуси масово скасовує — венесуельцям дали два місяці на виїзд, втікачам з Гаїті — до серпня. Вони намагаються оскаржити це у судах.