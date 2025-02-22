Минулої ночі в Кременчуці виявили п’ятьох водіїв з ознаки сп‘яніння — патрульна поліція

За нічну зміну У Кременчуці виявили у 5 керманичів ознаки сп‘яніння. Двоє водіїв вдруге порушили закон й знову сіли за кермо в нетверезому стані. Про це повідомила Патрульна поліція Кременчука.
Правоохоронці звертають увагу, що під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність адекватно сприймати те, що відбувається довкола, та вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки.
Патрульна поліція нагадує, що ст. 130 КУпАП — це не лише про керування в стані алкогольного сп’яніння, а й про:
У поліції також нагадують про відповідальність за керування в стані сп’яніння:
Нагадуємо, нещодавно ми писали, що 4-го лютого у Кременчуці на вулиці Молодіжній нетверезий водій Daewoo Matiz не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Dodge Challenger. 3-го лютого нетверезий водій на трасі М-22 під Кременчуком перевернув автівку.
Того ж дня у Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.
Ми також повідомляли, що в Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який позбавлений прав на керування.
У грудні ми наводили статистику, що від початку року на дорогах Полтавщини патрульні зупинили 797 водіїв, які кермували автомобілями у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
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