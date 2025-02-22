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Минулої ночі в Кременчуці виявили п’ятьох водіїв з ознаки сп‘яніння — патрульна поліція

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 156

 

Двоє з п'ятьох водіїв вдруге порушили закон й знову сіли за кермо в нетверезому стані

За нічну зміну У Кременчуці виявили у 5 керманичів ознаки сп‘яніння. Двоє водіїв вдруге порушили закон й знову сіли за кермо в нетверезому стані. Про це повідомила Патрульна поліція Кременчука.

Правоохоронці звертають увагу, що під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність адекватно сприймати те, що відбувається довкола, та вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки.

Патрульна поліція нагадує, що ст. 130 КУпАП — це не лише про керування в стані алкогольного сп’яніння, а й про:

  • керування транспортними засобами в стані наркотичного чи іншого сп’яніння,
  • керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,
  • передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів,
  • відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп’яніння чи щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

У поліції також нагадують про відповідальність за керування в стані сп’яніння:

  • за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
  • за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 3400 грн або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Нагадуємо, нещодавно ми писали, що 4-го лютого у Кременчуці на вулиці Молодіжній нетверезий водій Daewoo Matiz не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Dodge Challenger3-го лютого нетверезий водій на трасі М-22 під Кременчуком перевернув автівку.

Того ж дня у Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.

Ми також повідомляли, що в Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який позбавлений прав на керування.

У грудні ми наводили статистику, що від початку року на дорогах Полтавщини патрульні зупинили 797 водіїв, які кермували автомобілями у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій
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