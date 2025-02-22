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На Полтавщині зіткнулися дві автівки — постраждав пасажир легковика

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 266

 

Поліція Полтави встановлює обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 лютого близько 19.50 на 315 кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу села Циганського Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ-111930, під керуванням 20-річного водія, зіткнувся із Volkswagen Passat, яким керував 21-річний водій. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир 2007 року народження автомобіля ВАЗ. Постраждалого госпіталізовано.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 19 лютого на дорозі Дніпро — Решетилівка у Полтавському районі сталася ДТП — автомобіль Volkswagen Passat із 31-річним водієм врізався у відбійник. Внаслідок цього травмувалися сам водій та двоє його пасажирів — їх усіх госпіталізували.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП зіткнулися пасажир травмовані
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