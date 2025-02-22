У ніч на 22 лютого Україну атакували 162 російських БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 105

У ніч на 22 лютого Україну атакували 162 російських БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

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