Українські розробники на оборонній виставці представили крилату ракету «Трембіта» та дрон «Булава»

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 95

Ця дешева у виробництві ракета, оснащена бойовою частиною масою 20 кг, зможе уражати цілі на відстані до 160 км

Українські розробники з компанії Pars представили на оборонній виставці Defense Tech Innovation Forum 2025 модель крилатої ракети «Трембіта». Вона коштує 4-4,5 тисячі доларів та має дальність 150-160 кілометрів.

Про це повідомляє «Мілітарний» та «АрміяInform».

Керівник компанії Pars Акім Клеменов розповів, що «Трембіта» — дешевий спосіб ураження противника через використання простих технологій. Зокрема, повторення конструктиву літаків часів Другої світової війни. Використаний також дешевий і простий пульсуючий повітряно-реактивний двигун без жодної рухомої деталі. Втім, її вартість може зрости до 10-15 тисяч доларів, якщо ракету оснастити складнішою авіонікою та більшою бойовою частиною.

Наразі «Трембіта» перебуває на завершальному етапі випробувань у версії хибної цілі, після чого одразу планують доводити її в ударному варіанті. Частина технічної документації на ракету вже передана Міноборони для кодифікації та очікується, що остаточні випробування підтвердять фактичні параметри виробу.

Така ракета в ударній версії оснащуватиметься бойовою частиною масою 20 кілограмів та зможе уражати цілі на глибині 150-160 кілометрів. За таких параметрів ракета може розвивати швидкість до 110 метрів за секунду, що дорівнює майже 400 км/год.

Окрім крилатої «Трембіти» є версія цієї ракети у ролі фальш-цілі, яка у відсіку для бойової частини нестиме додатковий паливний бак, що збільшить дальність польоту до 200 кілометрів.

Також для запуску «Трембіти» розробники створили спеціальний напівпричіп, який здатен одночасно нести до семи ракет незалежно від їхньої модифікації.

Розробники позиціонують свій виріб як фронтовий засіб для ураження цілей, розміщених на великих відстанях, таким чином доповнюючи класичне ракетне та артилерійське озброєння. Дві версії ракети зможуть використовуватися як для виснаження ворожих засобів протиповітряної оборони, так і для ураження цілей.

На цій же виставці українська компанія Deviro презентувала свій аналог російського дрона-камікадзе «Ланцет» - БпЛА, який отримав назву «Булава». Цей безпілотник уже працює на фронті. Розробка «Булави» була завершена два місяці тому, і з того часу його випробовували безпосередньо на росіянах. Дрон «Булава», як і «Ланцет», має Х-крило, що дозволяє вражати цілі під вищим кутом за БпЛА літакового типу, та може працювати в парі з БпЛА-навідником «Лелека 100м2».

На розробку дрона компанія витратила мільйони доларів. Ціна серійної «Булави» поки невідома, але вона вимірюватиметься десятками тисяч доларів.