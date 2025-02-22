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Як утеплити взуття і зігріти ноги по морозу

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 158

Тримаємо ноги в теплі або як не замерзнути взимку на вулиці

Навіть якщо ви придбали якісне зимове взуття, це зовсім не означає, що у вас не будуть мерзнути ноги на вулиці. «Моє здоров’я» розповідає про основні причини такої неприємності та як з цим боротися

Носіння вузького і некомфортного взуття: тісних черевиків чи чобіт не дають нозі рухатися, а також перетискають її, через що рух крові стопою сповільнюється і ноги швидше мерзнуть.

Використання шкарпеток з тугою гумкою також можуть перетискати судини, що призводить до поганого кровопостачання.

Холод проникає найшвидше через тонку підошву.

Також причиною може бути вегето-судинні захворювання, знижений тиск — кров погано надходить до тонких судин, а тому кінцівки завжди залишаються холодними.

Як утеплити взуття і зігріти ноги?

Взуття повинно бути з хутром та товстою підошвою — бажано підбирати зимове взуття так, щоб у разі сильних морозів ви могли ще надягнути теплу вовняну шкарпетку і нозі не було тісно.

Замість звичайних устілок використовуйте варіанти з тепліших матеріалів, які допоможуть зберігати тепло довше - устілки з бавовни чи хутра. Також їх можна замінити кількома шарами газетного паперу (бюджетний варіант).

Використовуйте тепловідбивачі — придбайте в будь-якому магазині будматеріалів фольгований тепловідбивач і створіть з нього саморобні устілки. В якості зразка можна взяти устілку з взуття, обвести маркером і вирізати ножицями. Не забудьте зробити в ній кілька отворів діаметром не більше 5 мм. Так ваші ноги не будуть пріти.

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: взуття ноги зима
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