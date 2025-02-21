Фотофакт: у центрі Кременчука сталася ДТП

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21 лютого, близько 20.30, на перехресті Троїцької та Небесної Сотні у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Один легковик на світлофорі наздогнав інший. Автівки отримали механічні пошкодження.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На місці працюють патрульні.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий водій спричинив аварію, в ході якої постраждала пасажирка.