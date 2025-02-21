Розбудіть орхідею часником — незвичайний спосіб підживлення рослини

Для його приготування потрібен часник й кориця
Беремо 2 зубчики часнику, 1 чайна ложка кориці, 500 мл окропу, 1 л води для розведення настою.
Потрібно подрібнити часник і відправити його до банки.
Додати корицю та залити окропом, перемішати.
Накрити банку кришкою й укутати рушником, дати охолонути настою.
Процідити суміш, що вийшла, і розбавити водою.
Досвідчені квітникарі радять цим настоєм протирати листя або обприскати рослини з пульверизатора.
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