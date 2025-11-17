Олена Шуляк
Часникове розтирання для хворих ніг та бронхів — народні рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»

Перед застосуванням, обов'язково проконсультуйтеся у лікаря

Часник має багато корисних властивостей. Його рекомендують вживати для зміцнення імунітету. Також він допомагає лікувати бронхит й хворі ноги. Читачі газети «Для дому і сім'ї» поділилися перевіреними методами лікування.

Лікуємо суглоби

Очистіть 300-400 грамів часнику, пропустіть його через м’ясорубку для м’яса, покладіть у літрову банку і залийте хорошою нерафінованою олією. Настоюйте два тижні в темному місці, щодня перемішуючи вміст. Отримайте часникову олію. Проціджуєте її через чотири шари марлі.

Спосіб застосування: втираєте в хворе місце (наприклад, поперек у разі остеохондрозу або суглоби в разі артрозу). Накриваєте поліетиленом і теплим шарфом на ніч. Уже з перших днів відчуєте полегшення, відновлення рухливості та зменшення болю. Курс два місяці.

При бронхитах допомагають інгаляції часнику з содою

Треба очистити шість зубчиків часнику, порізати їх. Налити в маленьку каструлю 1 стакан води і, як тільки вода закипить, кинути туди часник і зменшити вогонь до самого малого. Парити на слабкому вогні не більше п’яти хвилин.

Поставити каструльку на стіл, сховатися під ковдрою, нагнутися ближче до каструльки, щоб пар ніде не виходив, і тільки тоді відкрити кришку і кинути туди 1 ч. ложку соди. Інгаляція готова.

Близько до пару не нахиляйтесь, щоб не обпекти лице. Одразу глибоко вдихати не треба, можна сильно закашлятися.

Коли звикнете до пару, починайте дихати поперемінно: 2-3 рази вдих через ніс — повільний видих через рот; 2-3 рази повільно вдихати через рот — видих через ніс.

Дихайте, поки зберігається тепло. Потім витріть обличчя від поту під ковдрою, надіньте на голову теплу хустку і швидко в ліжко.

Ефект лікування зводиться до дезінфікуючої дії суміші. Дихати парами часнику з содою можна 2-3 рази на день. Відходить мокротиння і стан поліпшується, через 2-3 дні нормалізується температура. При запущеній хворобі на лікування потрібно днів 10.

Перед застосуванням, обов’язково проконсультуйтеся у лікаря.

Автор: Мирослава Українська
Теги: народні методи часник
