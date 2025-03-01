У Кременчуці знайшли жінку з травмами від падіння з висоти: вона померла у лікарні

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 850

Вранці 1 березня у Кременчуці на вулиці Лесі Українки біля під’їзду багатоповерхівки місцеві жителі знайшли жінку в тяжкому стані з ознаками переохолодження. Жінка померла у лікарні. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

На тілі загиблої правоохоронці виявили травми, характерні для падіння з висоти. Її особу наразі встановлюють. Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, днями у Полтаві від переохолодження на вулиці загинули дві людини.