У Кременчуці знайшли жінку з травмами від падіння з висоти: вона померла у лікарні

Вранці 1 березня у Кременчуці на вулиці Лесі Українки біля під’їзду багатоповерхівки місцеві жителі знайшли жінку в тяжкому стані з ознаками переохолодження. Жінка померла у лікарні. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
На тілі загиблої правоохоронці виявили травми, характерні для падіння з висоти. Її особу наразі встановлюють. Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, днями у Полтаві від переохолодження на вулиці загинули дві людини.
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